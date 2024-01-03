Тренер «Авангарда»: Мы уступили «Салавату» в единоборствах и скоростях

Главный тренер «Авангарда»прокомментировал поражение от(2:4) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

«К сожалению, мы не выполнили ту установку, которая была дана перед игрой, и те моменты, которые мы показывали. Слишком много было потерь в своей зоне, неточных передач и ошибок.

И, конечно, уступили "Салавату" в единоборствах и скоростях. Будем тренироваться, будем смотреть и разбирать. Надо работать, и хорошо, что это случилось сейчас. Есть возможность исправить какие-то моменты и доработать на будущее.

Не было спортивной злости в третьем периоде? Значит, действительно не было злости. Было мало моментов. Конечно, мы хотели, чтобы их было больше. Значит соперник здорово сыграл в обороне, но я всё равно считаю, что ребята хотели и старались вытащить эту игру.

У нас наступил спад? Если мы проиграли одну игру, это сразу спад? С "Ладой" мы чётко играли, у нас всё получалось… Работу надо свою выполнять, тогда не будет спадов», — приводит слова Кравца «Чемпионат».