«Салават Юлаев» выиграл у «Авангарда» в Омске

«Салават Юлаев» второй раз в сезоне одержал победу над «Авангардом» Фото: globallookpress.com
Игра в Омске завершилась со счетом 4:2 в пользу «Салавата Юлаева».
Авторами результативных бросков у «Салавата» стали Данила Башкиров, Иван Дроздов, Александр Хмелевский и Александр Шаров.
У хозяев отличились Никита Холодилин и Валентин Пьянов.
«Салават Юлаев» занимает третье место в Восточной конференции КХЛ — 59 очков. «Авангард» находится на второй строчке — 61 очко.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:4 (0:2, 2:2, 0:0)
Голы: Башкиров — 6 (Коледов, Шаров), 15:20 — 0:1. Дроздов — 15 (бол., Хафизуллин), 19:12 — 0:2. Холодилин — 5 (Гуляев, Беляев), 23:19 — 1:2. Хмелевский — 21 (Ливо, Дроздов), 23:49 — 1:3. Пьянов — 7 (бол., Спунер, Жафяров), 26:38 — 2:3. Шаров — 13 (Сучков), 28:20 — 2:4Вратари: Проскуряков — СамоновШтраф: 4 — 4Броски: 21 (7+7+7) — 30 (11+13+6)