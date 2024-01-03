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    «Салават Юлаев» выиграл у «Авангарда» в Омске

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Салават Юлаев
    Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над «Авангардом» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Салават Юлаев» второй раз в сезоне одержал победу над «Авангардом»
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    «Салават Юлаев» второй раз в сезоне одержал победу над «Авангардом»

    Игра в Омске завершилась со счетом 4:2 в пользу «Салавата Юлаева».

    Авторами результативных бросков у «Салавата» стали Данила Башкиров, Иван Дроздов, Александр Хмелевский и Александр Шаров.

    У хозяев отличились Никита Холодилин и Валентин Пьянов.

    «Салават Юлаев» занимает третье место в Восточной конференции КХЛ — 59 очков. «Авангард» находится на второй строчке — 61 очко.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Авангард» (Омск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:4 (0:2, 2:2, 0:0)
    Голы: Башкиров — 6 (Коледов, Шаров), 15:20 — 0:1. Дроздов — 15 (бол., Хафизуллин), 19:12 — 0:2. Холодилин — 5 (Гуляев, Беляев), 23:19 — 1:2. Хмелевский — 21 (Ливо, Дроздов), 23:49 — 1:3. Пьянов — 7 (бол., Спунер, Жафяров), 26:38 — 2:3. Шаров — 13 (Сучков), 28:20 — 2:4Вратари: Проскуряков — СамоновШтраф: 4 — 4Броски: 21 (7+7+7) — 30 (11+13+6)
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