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    Дементьев объяснил, почему Канада проиграла чехам на МЧМ

    Хоккей Сборная Канады Сборная Чехии Молодежный чемпионат мира по хоккею
    Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев прокомментировал вылет сборной Канады с молодежного чемпионата мира.

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    «Молодежка» сборной Канады проиграла в четвертьфинале команде Чехии (2:3).

    «Вылет сборной Канады с молодежного чемпионата мира удивил очень многих. При том что собрана достаточно хорошая команда. Кто смотрел матч, то помнит, что активно и сильно начали встречу именно канадцы, практически постоянно играя в зоне чехов. Но чехи, как и до этого, играли очень строго. Это и помогло им выдержать натиск канадцев.

    Необязательные шайбы пропустил канадский вратарь Матис Руссо. За исключением, наверное, третьей шайбы, когда были рикошеты от клюшки, конька и штанги. Тем не менее шайба оказалась победной.

    Так вот, начали канадцы, повторюсь, здорово, а потом расслабились, когда чех убежал один на один и назначали штрафной бросок, который вратарь канадцев грамотно отразил.

    Канадцы внесли коррективы в свою игру после счета 0:1, стали действовать более сдержанно. Североамериканцы предоставили чехам поле для определенных действий и возможностей, чем чехи воспользовались и сделали счет 2:0.

    Однако сборная Канады, понимая, что при таком положении дел она может получить преимущество только в атаке, начала действовать в своем ключе и сравняла счет. Броски, много игроков перед вратарем. В ключевой момент чехи доехали до зоны защиты "кленовых листьев", нанесли не самый сильный бросок, но удача была на их стороне», — приводит слова Дементьева «Чемпионат».

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