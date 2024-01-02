Канада U20 — Чехия U20: счет матча 2:3, обзор голов

Во втором четвертьфинале молодежного чемпионата мира 2024 годапобедиласо счетом 3:2, забив решающий гол на последней минуте.

В составе чехов в первом периоде отличились Якуб Штанцль и Томаш Цибулька.

Канада U20 смогла сравнять счет во второй 20-ти минутке усилиями Мэтью Вуда и Джейка Фурлонга.

Но матч остался за Чехией U20. За 11 секунд до конца основного времени Якуб Штанцль оформил дубль и вывел свою команду в четвертьфинал.

Молодежный чемпионат мира. 1/4 финала Канада U20 — Чехия U20 — 2:3 (0:2, 2:0, 0:1) Голы: Штанцль — 2 (Рымон), 7:51 — 0:1. Цибулка — 1 (Кулих), 18:01 — 0:2. Вуд — 2 (Коуэн, Ягер), 23:43 — 1:2. Фурлонг — 1 (Пойтрас), 36:40 — 2:2. Штанцль — 3 (Бехер, Рымон), 59:49 — 2:3Нереализованный буллит: Рымон (Чехия U20), 11:04 (Вратарь)Вратари: Руссо (59:49) — ГрабалБроски: 30 (7+11+12) — 22 (9+7+6)Штраф: 0 — 2

Теперь Чехия U20 сразится в полуфинале с победителем пары США U20 — Латвия U20.