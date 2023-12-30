«Адмирал» — «Нефтехимик»: счет матча 2:5, обзор голов

«Нефтехимик» добился победы со счетом 5:2 (1:1, 2:1, 2:0).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)
Голы: Гутик — 9 (бол., Соловьев), 4:34 — 1:0. Ди — 4 (Митякин), 6:44 — 1:1. Гутик — 10, 22:00 — 2:1. Белозеров — 16 (бол., Сериков), 26:26 — 2:2. Белозеров — 17 (бол.), 33:27 — 2:3. Селезнев — 2 (Митякин), 42:15 — 2:4. Соколов — 6 (бол., Брюквин, Митякин), 46:05 — 2:5Вратари: Демченко (С.В. Иванов, 46:05) — ДолгановШтраф: 8 — 4Броски: 37 (11+15+11) — 31 (10+12+9)
«Нефтехимик» набрал 43 очка в 46 встречах. Клуб находится на 10-й строчке в таблице Восточной конференции.
«Адмирал» (37) располагается на 11-м месте.