Гендиректор «Сибири»: Если команда не попадет в плей-офф, то будут значительные, радикальные изменения

Генеральный директорзаявил, что команду ждут большие изменения в случае непопадания в плей-офф.

«Если не попадём в плей-офф, будет ли продление контракта с главным тренером? Сейчас на такой вопрос ответить никак точно не смогу. Во-первых, это не в моей компетенции, это решается попечительским советом по итогам сезона.

Я думаю, что после непопадания в плей-офф будут значительные, радикальные изменения, я так полагаю, и не только связанные с главным тренером», — сказал Фастовский в эфире программы «На связи».

«Сибирь» занимает 8-е место в таблице Восточной конференции с 48-ю очками в активе после 46-и сыгранных встреч.

Ранее стало известно о том, что нападающий Николай Прохоркин перешел из «Сибири» в «Авангард».