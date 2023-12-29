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    Гендиректор «Сибири»: Если команда не попадет в плей-офф, то будут значительные, радикальные изменения

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сибирь
    Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский заявил, что команду ждут большие изменения в случае непопадания в плей-офф.

    «Сибирь»
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    «Сибирь»

    «Если не попадём в плей-офф, будет ли продление контракта с главным тренером? Сейчас на такой вопрос ответить никак точно не смогу. Во-первых, это не в моей компетенции, это решается попечительским советом по итогам сезона.

    Я думаю, что после непопадания в плей-офф будут значительные, радикальные изменения, я так полагаю, и не только связанные с главным тренером», — сказал Фастовский в эфире программы «На связи».

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