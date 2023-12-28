Малкин вышел на второе место по количеству голов в НХЛ среди россиян

Нападающий «Питтсбурга»поднялся на второе место в списке лучших снайперов НХЛ среди россиян.

Малкин стал автором двух заброшенных шайб в матче регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Айлендерс» (7:0).

Теперь в активе 37-летнего россиянина 484 гола в НХЛ. Для достижения этой отметки ему понадобилась 1096 матчей.

Малкин опередил экс-нападающего «Детройта» и «Вашингтона» Сергея Федорова, в активе которого 483 шайбы в 1248 матчах НХЛ.

Первое место в списке лучших российских снайперов в истории НХЛ занимает нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин (828 шайб в 1379 играх).