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    Малкин вышел на второе место по количеству голов в НХЛ среди россиян

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    Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин поднялся на второе место в списке лучших снайперов НХЛ среди россиян.

    Евгений Малкин
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    Евгений Малкин

    Малкин стал автором двух заброшенных шайб в матче регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Айлендерс» (7:0).

    Теперь в активе 37-летнего россиянина 484 гола в НХЛ. Для достижения этой отметки ему понадобилась 1096 матчей.

    Малкин опередил экс-нападающего «Детройта» и «Вашингтона» Сергея Федорова, в активе которого 483 шайбы в 1248 матчах НХЛ.

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