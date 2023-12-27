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    Жафяров пополнил состав «Авангарда» в результате трехстороннего обмена

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    «Ак Барс», «Металлург» и «Авангард» обменялись игроками. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

    Дамир Жафяров
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    Дамир Жафяров

    Стало известно, что нападающий Дамир Жафяров перешел из «Ак Барса» в «Авангард». Состав казанского клуба пополнил форвард «Металлурга» Семен Кошелев, а к «магнитке» присоединился Игорь Гераськин.

    Жафяров в нынешнем сезоне не всегда попадал в состав «Ак Барса», провел 16 матчей, забросил одну шайбу и сделал голевую передачу.

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    • Кошелев принял участие в 34-х матчах и набрал 14 (4+10) очков за «Металлург». Гераськин провел за «Авангард» 42 встречи, забросил 5 шайб и сделал 10 ассистов.

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