Дементьев: Ковальчук может сыграть 2-3 матча на эмоциях, а потом возникнут проблемы

Агент и хоккейный экспертвысказался о переходе

В первом матче за «Спартак» Ковальчук отметился заброшенной шайбой в ворота «Куньлунь Ред Стар» (5:2). Для 40-летнего хоккеиста это был первый матч с 2021 года.

«Несмотря на то что приглашение Ильи Ковальчука в "Спартак" может положительно сказаться на атмосфере в раздевалке, а после и на льду, все же это рискованный шаг.

Сегодня он провел отличный матч: забросил шайбу, неплохо действовал на площадке. Но нужно понимать, что может случиться так, что два-три матча Ковальчук сыграет на эмоциях, а после могут возникнуть проблемы.

Потому что в таком большом клубе, как "Спартак", нужно показывать стабильный уровень игры, которого от него будет требовать главный тренер. И все-таки форму придется еще набирать, как он и сам сказал после матча. Это определенный риск.

Но мне кажется, что руководство больше делало акцент на том, что он выступит в роли старшего товарища, в каких-то моментах и в роли играющего тренера, который может что-то подсказать, как-то отругать. То есть в команде Жамнова он будет таким авторитетом среди молодых хоккеистов», — приводит слова Дементьева RT.