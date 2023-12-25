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    Дементьев: Ковальчук может сыграть 2-3 матча на эмоциях, а потом возникнут проблемы

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Спартак КХЛ
    Агент и хоккейный эксперт Алексей Дементьев высказался о переходе Ильи Ковальчука в «Спартак».

    Илья Ковальчук
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    Илья Ковальчук

    В первом матче за «Спартак» Ковальчук отметился заброшенной шайбой в ворота «Куньлунь Ред Стар» (5:2). Для 40-летнего хоккеиста это был первый матч с 2021 года.

    «Несмотря на то что приглашение Ильи Ковальчука в "Спартак" может положительно сказаться на атмосфере в раздевалке, а после и на льду, все же это рискованный шаг.

    Сегодня он провел отличный матч: забросил шайбу, неплохо действовал на площадке. Но нужно понимать, что может случиться так, что два-три матча Ковальчук сыграет на эмоциях, а после могут возникнуть проблемы.

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    • Потому что в таком большом клубе, как "Спартак", нужно показывать стабильный уровень игры, которого от него будет требовать главный тренер. И все-таки форму придется еще набирать, как он и сам сказал после матча. Это определенный риск.

    Но мне кажется, что руководство больше делало акцент на том, что он выступит в роли старшего товарища, в каких-то моментах и в роли играющего тренера, который может что-то подсказать, как-то отругать. То есть в команде Жамнова он будет таким авторитетом среди молодых хоккеистов», — приводит слова Дементьева RT.

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