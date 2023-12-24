Ковальчук: Это моя родная команда и мне приятно выходить с ромбом на груди

Нападающийвысказался о матче против(5:2), который стал для него дебютным после возвращения в хоккей.

«Давайте дождемся хороших матчей. Сегодня была важная игра, ребята хотели порадовать болельщиков. Спасибо за поддержку. Чувствуется, что "Спартак" — народная команда.

Перед любым матчем есть волнение — не важно, сколько тебе лет. Это моя родная команда и мне приятно выходить с ромбом на груди. Все звонили, поздравляли, много знакомых пришло на матч», — цитирует Ковальчука «Спорт-Экспресс».

«Спартак» набрал 62 очка и поднялся на первое место в Западной конференции. У «Куньлуня» 35 баллов и девятая строчка.