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    Ковальчук: Это моя родная команда и мне приятно выходить с ромбом на груди

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Спартак Куньлунь Ред Стар
    Нападающий «Спартака» Илья Ковальчук высказался о матче против «Куньлуня» (5:2), который стал для него дебютным после возвращения в хоккей.

    Илья Ковальчук
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    Илья Ковальчук

    «Давайте дождемся хороших матчей. Сегодня была важная игра, ребята хотели порадовать болельщиков. Спасибо за поддержку. Чувствуется, что "Спартак" — народная команда.

    Перед любым матчем есть волнение — не важно, сколько тебе лет. Это моя родная команда и мне приятно выходить с ромбом на груди. Все звонили, поздравляли, много знакомых пришло на матч», — цитирует Ковальчука «Спорт-Экспресс».

    «Спартак» набрал 62 очка и поднялся на первое место в Западной конференции. У «Куньлуня» 35 баллов и девятая строчка.

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