Воробьев: Очень рад за Даню Юрова, он ведет команду за собой

Бывший главный тренероценил игру нападающего командыв нынешнем сезоне КХЛ.

«Магнитка хорошо играет. Рад за ребят, с которыми работал. Очень рад за Даню Юрова. Три года говорил ему: "Ты не игрок подыгрыша, тебя выбрали в первом раунде драфта. Ожидаю, что ты будешь вести за собой команду".

Сейчас он это делает. Ему сильно не хватало здоровья. Сейчас проблем с этим нет, он большой молодец», — сказал Воробьев Чемпионату.

Напомним, что в прошлом сезоне «Металлург» под руководством Воробьева дошел до 2-го раунда плей-офф КХЛ. Летом этого года «магнитку» возглавил Андрей Разин.