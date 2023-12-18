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    Воробьев: Очень рад за Даню Юрова, он ведет команду за собой

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Металлург Мг
    Бывший главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев оценил игру нападающего команды Данилу Юрова в нынешнем сезоне КХЛ.

    Илья Воробьев
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    Илья Воробьев

    «Магнитка хорошо играет. Рад за ребят, с которыми работал. Очень рад за Даню Юрова. Три года говорил ему: "Ты не игрок подыгрыша, тебя выбрали в первом раунде драфта. Ожидаю, что ты будешь вести за собой команду".

    Сейчас он это делает. Ему сильно не хватало здоровья. Сейчас проблем с этим нет, он большой молодец», — сказал Воробьев Чемпионату.

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    • Напомним, что в прошлом сезоне «Металлург» под руководством Воробьева дошел до 2-го раунда плей-офф КХЛ. Летом этого года «магнитку» возглавил Андрей Разин.

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