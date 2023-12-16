Защитник «Салавата» Мелош: Я не понимаю половину того, что говорит Виктор Козлов

Защитникрассказал о работе с главным тренером уфимцев

«Как Виктор Козлов работает с командой? Половину сказанного я не понимаю, но Виктор старается быть прямым с командой, что облегчает парням понимание того, что от них хотят видеть.

Мне нравится его стиль работы, удовольствие играть в его команде — думаю, это одна из причин того, что мы стали играть успешно», — приводит слова Мелоша Чемпионат.

Канадский защитник присоединился к «Салавату Юлаеву» по ходу нынешнего сезона. Мелош провел 15 матчей и набрал 7 (1+6) очков.