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    Защитник «Салавата» Мелош: Я не понимаю половину того, что говорит Виктор Козлов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев
    Защитник «Салавата Юлаева» Николас Мелош рассказал о работе с главным тренером уфимцев Виктором Козловым.

    Виктор Козлов
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    Виктор Козлов

    «Как Виктор Козлов работает с командой? Половину сказанного я не понимаю, но Виктор старается быть прямым с командой, что облегчает парням понимание того, что от них хотят видеть.

    Мне нравится его стиль работы, удовольствие играть в его команде — думаю, это одна из причин того, что мы стали играть успешно», — приводит слова Мелоша Чемпионат.

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    • Канадский защитник присоединился к «Салавату Юлаеву» по ходу нынешнего сезона. Мелош провел 15 матчей и набрал 7 (1+6) очков.

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