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    Порядин о подписании Ковальчука в «Спартак»: Приятно будет поиграть за одну команду с таким мастером

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Спартак
    Нападающий «Спартака» Павел Порядин рассказал о том, как отреагировал на подписание Ильи Ковальчука в стан «красно-белых».

    Павел Порядин
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    Павел Порядин

    «Не могу сказать, что удивился, поскольку разговоры об этом ходили давно. Но я не был в курсе ситуации, и, когда на кубе показали видео с ним и Жамновым, сильно обрадовался. Приятно будет поиграть за одну команду с таким мастером.

    Несмотря на то что Илье 40 лет, думаю, он даст нам немало полезных советов как на площадке, так и в раздевалке. Лично пока пообщаться не довелось, только поздоровались. Совсем скоро он начнёт тренироваться с коллективом — там и познакомимся», — сказал Порядин в интервью RT.

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    • «Спартак» занимает 1-е место в таблице Запада с 56-ю очками в активе после 41 матча.

    Напомним, что Илья Ковальчук подписал контракт с «красно-белыми» 6-го декабря. Форвард заработает 15 млн. рублей до конца нынешнего сезона.

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