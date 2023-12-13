Порядин о подписании Ковальчука в «Спартак»: Приятно будет поиграть за одну команду с таким мастером

Нападающийрассказал о том, как отреагировал на подписаниев стан «красно-белых».

«Не могу сказать, что удивился, поскольку разговоры об этом ходили давно. Но я не был в курсе ситуации, и, когда на кубе показали видео с ним и Жамновым, сильно обрадовался. Приятно будет поиграть за одну команду с таким мастером.

Несмотря на то что Илье 40 лет, думаю, он даст нам немало полезных советов как на площадке, так и в раздевалке. Лично пока пообщаться не довелось, только поздоровались. Совсем скоро он начнёт тренироваться с коллективом — там и познакомимся», — сказал Порядин в интервью RT.

«Спартак» занимает 1-е место в таблице Запада с 56-ю очками в активе после 41 матча.

Напомним, что Илья Ковальчук подписал контракт с «красно-белыми» 6-го декабря. Форвард заработает 15 млн. рублей до конца нынешнего сезона.