Охотюк о неудачах «Сан-Хосе»: Я только вышел после травмы, первая игра — 10:1, вторая — 10:2

Защитниквысказался о неудачных результатах команды в нынешнем сезоне НХЛ.

«Что чувствовал, когда команда пропустила 20 голов за 2 матча? Неприятно. Я только вышел после травмы, первая игра — 10:1, вторая — 10:2. Тяжело. Но я настолько соскучился по хоккею, что даже не обращал внимания на счет, а просто играл до последней минуты.

Результат надо забыть. Может, в старости вспоминать, как забавную историю», — цитирует Охотюка Sport24.

В нынешнем сезоне российский защитник провел 19 матчей за «Сан-Хосе» и сделал 6 голевых передач. «Акулы» занимают 14-е место в таблице Запада с 21-м очком в активе.