Президент «Ванкувера» о Кузьменко: Он хороший и одаренный игрок, мы должны ему помочь

Президентвысказался о неудачном старте форварда командыв регулярном чемпионате НХЛ.

«Меня беспокоит только то, что теперь он будет ощущать давление. Часто это приводит к тому, что игроки стискивают клюшку слишком сильно и начинают отдавать пасы вместо бросков.

Я верю в наш штаб, который продолжит работать с Кузьменко. Он хороший одаренный игрок. Забьет ли он снова 40 голов за сезон? Может, и нет. Но ему определенно по силам забивать 25.

Что касается его будущего — мы открыты любым вариантам. Не хочу исключать какие-то возможности. Мы должны помочь ему», — цитирует Рутерфорда Sportsnet.

В нынешнем сезоне Кузьменко провел 25 матчей, забил 4 гола и сделал 11 голевых передач. «Ванкувер» занимает 2-е место в таблице Запада с 37-ю очками в активе.