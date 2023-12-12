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    Президент «Ванкувера» о Кузьменко: Он хороший и одаренный игрок, мы должны ему помочь

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Ванкувер Кэнакс
    Президент «Ванкувера» Джим Рутерфорд высказался о неудачном старте форварда команды Андрея Кузьменко в регулярном чемпионате НХЛ.

    Андрей Кузьменко
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    Андрей Кузьменко

    «Меня беспокоит только то, что теперь он будет ощущать давление. Часто это приводит к тому, что игроки стискивают клюшку слишком сильно и начинают отдавать пасы вместо бросков.

    Я верю в наш штаб, который продолжит работать с Кузьменко. Он хороший одаренный игрок. Забьет ли он снова 40 голов за сезон? Может, и нет. Но ему определенно по силам забивать 25.

    Что касается его будущего — мы открыты любым вариантам. Не хочу исключать какие-то возможности. Мы должны помочь ему», — цитирует Рутерфорда Sportsnet.

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    • В нынешнем сезоне Кузьменко провел 25 матчей, забил 4 гола и сделал 11 голевых передач. «Ванкувер» занимает 2-е место в таблице Запада с 37-ю очками в активе.

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