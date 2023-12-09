НХЛ. «Питтсбург» уступил «Флориде», «Коламбус» обыграл «Сент-Луис» благодаря дублю Чинахова

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

«Коламбус» — «Сент-Луис» — 5:2

Первой звездой матча стал нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов. Россиянин забросил две шайбы и сделал результативную передачу. В его активе 8 (5+3) очков в 18 играх сезона.

Нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков отметился двумя результативными передачами, а Кирилл Марченко стал автором одного из пяти голов в ворота «Сент-Луиса».

Вратарь «Коламбуса» Джет Гривс отразил 41 бросок из 43 и стал второй звездой матч. Для 22-летнего канадца эта победа стала первой в НХЛ.

«Коламбус» прервал серию из трех поражений. «Сент-Луис» проиграл три из четырех последних матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Сент-Луис» — 5:2 (2:1, 0:0, 3:1) Голы: Марченко — 9 (Воронков, Чинахов), 1:42 — 1:0. Томас — 9 (Бучневич), 14:36 — 1:1. Фантилли — 8 (Джонсон, Бемстрем), 17:01 — 2:1. Чинахов — 4 (Марченко, Воронков), 46:26 — 3:1. Чинахов — 5 (бол.), 52:21 — 4:1. Томас — 10 (Шенн, Крюг), 57:38 — 4:2. Тексье — 5 (п.в., Дэнфорт), 59:56 — 5:2Вратари: Гривз — Хофер (57:47 — 59:56)Штраф: 8 — 6Броски: 22 (8+8+6) — 43 (12+7+24)

«Коламбус» — «Сент-Луис» — 5:2

«Флорида» — «Питтсбург» — 3:1

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский стал первой звездой матча. Россиянин отбил 26 из 27 бросков «Пингвинз». В этом сезоне он выиграл 13 из 20 матчей.

Бобровский вышел на 19-е место по победам в истории НХЛ (373). Уже в этом сезоне у него есть шанс подняться в топ-15.

У «Питтсбурга» результативной передачей отметился Евгений Малкин.

Серия поражений «Питтсбурга» достигла четырех матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Флорида» — «Питтсбург» — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) Голы: Рил. Смит — 7 (Малкин, Пуустинен), 28:05 — 0:1. Экман-Ларссон — 7 (Лунделл, Верхэге), 37:04 — 1:1. Луостаринен — 3 (Родригес, Лунделл), 46:10 — 2:1. Барков — 9 (п.в., Райнхарт), 59:33 — 3:1Вратари: Бобровский — Джерри (57:58 — 59:33)Штраф: 6 — 4Броски: 33 (7+13+13) — 27 (11+11+5)

«Флорида» — «Питтсбург» — 3:1

«Эдмонтон» — «Миннесота» — 4:3

Коннор Макдэвид набрал очки в восьмом матче подряд. На этом отрезке у него пять заброшенных шайб и 16 ассистов. В игре с «Миннесотой» канадец набрал 2 (1+1) очка.

«Эдмонтон» выиграл шесть матчей подряд с общей разницей 31:11.

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов не отметился результативными действиями во втором матче подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Миннесота» — 4:3 (1:0, 2:3, 1:0) Голы: Бушар — 6 (Нюджент-Хопкинс, Хаймэн), 15:16 — 1:0. Болди — 6 (Фэйбер, Юханссон), 20:15 — 1:1. Эрикссон Эк — 13 (Болди, Юханссон), 20:41 — 1:2. Макдэвид — 9 (Нюджент-Хопкинс, Бушар), 21:21 — 2:2. Девар — 6 (Хартман, Фэйбер), 31:58 — 2:3. Драйзайтль — 10 (бол., Нюджент-Хопкинс, Макдэвид), 38:30 — 3:3. Бушар — 7 (бол., Драйзайтль, Нюджент-Хопкинс), 41:32 — 4:3Вратари: Скиннер — Флери (58:13)Штраф: 6 — 8Броски: 40 (18+14+8) — 20 (4+7+9)