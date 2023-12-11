Сборная Казахстана объявила состав на Кубок Первого канала

Федерация хоккейназвала состав национальной команды на

Вратари: Джелал-Ад-Дин Амирбеков («Номад»), Никита Бояркин, Андрей Шутов (оба — «Барыс»);

защитники: Адиль Бекетаев, Самат Данияр, Тамирлан Гайтамиров, Артем Королев, Кирилл Никитин, Кирилл Полохов (все — «Барыс»), Данил Бутенко, Мади Диханбек, Хакназар Кенесбай (все — «Номад»), Валерий Орехов («Металлург»);

нападающие: Алихан Асетов, Александр Борисевич, Динмухамед Кайыржан, Батырлан Муратов, Максим Мусоров, Алихан Омирбеков (все — «Барыс»), Станислав Александров, Олег Бойко, Артур Гатиятов, Диас Гусейнов, Абай Мангисбаев, Николай Шульга (все — «Номад»), Никита Михайлис, Максим Мухаметов (оба — «Металлург»), Кирилл Панюков («Амур»).

Кубок Первого канала пройдет с 14 по 17 декабря в Санкт-Петербурге. Казахстан сыграет с командами «Россия 25», «Звезды и ВХЛ», сборной Белоруссии, а также примет участие в турнире «3 на 3».