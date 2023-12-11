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    Сборная Казахстана объявила состав на Кубок Первого канала

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Сборная Казахстана Кубок Первого канала КХЛ
    Федерация хоккей Казахстана назвала состав национальной команды на Кубок Первого канала.

    Никита Михайлис
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    Никита Михайлис

    Вратари: Джелал-Ад-Дин Амирбеков («Номад»), Никита Бояркин, Андрей Шутов (оба — «Барыс»);

    защитники: Адиль Бекетаев, Самат Данияр, Тамирлан Гайтамиров, Артем Королев, Кирилл Никитин, Кирилл Полохов (все — «Барыс»), Данил Бутенко, Мади Диханбек, Хакназар Кенесбай (все — «Номад»), Валерий Орехов («Металлург»);

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    • нападающие: Алихан Асетов, Александр Борисевич, Динмухамед Кайыржан, Батырлан Муратов, Максим Мусоров, Алихан Омирбеков (все — «Барыс»), Станислав Александров, Олег Бойко, Артур Гатиятов, Диас Гусейнов, Абай Мангисбаев, Николай Шульга (все — «Номад»), Никита Михайлис, Максим Мухаметов (оба — «Металлург»), Кирилл Панюков («Амур»).

    Кубок Первого канала пройдет с 14 по 17 декабря в Санкт-Петербурге. Казахстан сыграет с командами «Россия 25», «Звезды и ВХЛ», сборной Белоруссии, а также примет участие в турнире «3 на 3».

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