ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Абель Феррейра«Новый Моуринью» привел «Палмейрас» к титулу чемпиона Бразилии
  • 11:00
    • «Зенит» заплатит 4 млн евро за защитника «Сан-Паулу»
  • 10:35
    • Клубы КХЛ планируют ввести лимит на число перезаключений контрактов по ходу сезона
  • 10:10
    • В Майами прошла жеребьевка Кубка Америки-2024
  • 10:02
    • «МЮ» в январе продаст трех звездных игроков
  • 09:42
    • «Лейкерс» и «Индиана» вышли в финал внутрисезонного турнира НБА
    Все новости спорта

    Овечкин: Беру на себя вину за поражение от «Далласа»

    Хоккей Прогнозы на НХЛ Вашингтон Кэпиталз НХЛ
    Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал поражение от «Далласа» (4:5 Б) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

    Александр Овечкин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Овечкин

    В этой игре Овечкин набрал 1500-е очко. Он стал первым россиянином в истории НХЛ, достигшим этой отметки.

  • НХЛ. «Нэшвилл» разгромил «Тампу», «Вашингтон» проиграл «Далласу», Овечкин набрал 1500-е очко
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 8 декабря
  • Сегодня

    • «Скорости были, мы хорошо контролировали шайбу. Отстой, что проиграли, но всегда надо брать позитивное и двигаться дальше. Было бы хорошо взять два очка, но что есть, то есть.

    Мы стараемся создавать нападение, особенно в средней зоне. Кузнецов сегодня чувствовал игру, контролировал шайбу, на скорости проходил среднюю зону, создавал шансы. Все это видели, он был хорош.

    Упущенные шансы в большинстве в овертайме? Если есть шанс забить, мне надо забивать. У меня была отличная возможность это сделать и набрать два очка для команды. Беру вину на себя», — приводит слова 38-летнего форварда пресс-служба НХЛ.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Пустит ли «Наполи» на вершину Серии А «Ювентус»?
  • «Ювентус» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • «Локомотив» обыграет «Урал» с разницей минимум в два мяча?
  • «Локомотив» — «Урал». Прогноз и ставки
  • 2.28
    •
  • Обойдет ли «Хетафе» «Валенсию»?
  • «Хетафе» — «Валенсия». Прогноз и ставки
  • 2.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.10
  • Экспресс дня 8 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Ювентус — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.28
  • Прогноз на матч Локомотив — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Хетафе — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Аталанта — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Спартак — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Зенит — Пари НН
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Интер — Удинезе
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие