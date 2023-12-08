Овечкин: Беру на себя вину за поражение от «Далласа»

Капитан «Вашингтона»прокомментировал поражение от(4:5 Б) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

В этой игре Овечкин набрал 1500-е очко. Он стал первым россиянином в истории НХЛ, достигшим этой отметки.

«Скорости были, мы хорошо контролировали шайбу. Отстой, что проиграли, но всегда надо брать позитивное и двигаться дальше. Было бы хорошо взять два очка, но что есть, то есть.

Мы стараемся создавать нападение, особенно в средней зоне. Кузнецов сегодня чувствовал игру, контролировал шайбу, на скорости проходил среднюю зону, создавал шансы. Все это видели, он был хорош.

Упущенные шансы в большинстве в овертайме? Если есть шанс забить, мне надо забивать. У меня была отличная возможность это сделать и набрать два очка для команды. Беру вину на себя», — приводит слова 38-летнего форварда пресс-служба НХЛ.