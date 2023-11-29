ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сантьяго ХименесВторой Ван Перси или новый Кежман? «Реал» и «Барса» нацелились на лидера атаки «Фейеноорда»
  • 01:01
    • «ПСЖ» вырвал ничью у «Ньюкасла»
  • 00:56
    • «Барселона» победила «Порту» и вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов
    Все новости спорта

    Ротенберг: Важная победа, сыграли друг за друга, ребята молодцы

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо СКА
    Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу в домашнем матче с московским «Динамо» (5:3).

    Роман Ротенберг
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роман Ротенберг

    «Интересная, яркая игра. "Динамо" — очень сильный соперник, мастеровитая команда. Понимали, что с ними нельзя удаляться. Тем не менее очень много удалений, на будущее нужно улучшить игровую дисциплину. Нельзя столько удаляться с таким сильным соперником, мы даём большой шанс, аванс сопернику, когда играем втроём, вчетвером.

    В то же время надо отметить ребят, которые пластались, ловили шайбу лицом. Да, два гола пропустили в меньшинстве — это мы улучшим, разберём ошибки. Будем работать дальше. Для нас сегодня важная победа, сыграли друг за друга, ребята молодцы.

    Мы смотрим каждую смену, что можно улучшить, подводим команду к каждому сопернику по отдельному плану. Много раз говорили о реализации, важно, не сколько мы создаём моментов, а как их реализуем. Постоянно это тренируем, но есть что улучшать. У нас было достаточно моментов в первом периоде, но забили только один гол. Недовольны этим, говорим ребятам, что надо относиться более ответственно к каждому моменту. У нас есть резервы. Рады, что ребята возвращаются после серьёзных травм. Хайруллин после серьёзного перелома, когда поймал шайбу лицом, вернулся. Нашлись герои, которые берут на себя ответственность, забивают важнейшие шайбы. Вы ещё не увидели лучшей игры СКА, у нас серьёзный потенциал, есть ещё ребята в лазарете. Тяжёлая игра для ребят, которые вернулись, — Фальковский после перелома, Кадейкин давно не играл, ему тяжело войти в игру. Будем только добавлять.

    Все заброшенные нами шайбы сегодня — результат тренировочного процесса. Как тренируемся, так и играем. Наша система игры подразумевает вторые добивания, идти на отскоки. Ребята молодцы, выполнили установку. Но можно ещё улучшать детали — больше бросать, больше прорываться на ворота, играть вместе, отдал — открылся», — цитирует Ротенберга «Чемпионат».

    СКА одержал девятую победу подряд. Команда Романа Ротенберга с 44 очками поднялась на четвертое место в Западной конференции. «Динамо» (51 очко) занимает второе место на «Западе».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Лос-Анджелес» проведет образцовый матч против измотанного «Вашингтона»
  • «Лос-Анджелес» — «Вашингтон». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Тут не стоит ждать много забитых голов
  • «Ростов» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Команды в упорной борьбе не выявят сильнейшего
  • «Галатасарай» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 3.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.03
  • Экспресс дня 29 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 06:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ростов — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  3.60
  • Прогноз на матч Галатасарай — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Арсенал — Ланс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.53
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — РБ Зальцбург
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Реал — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Динамо — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  1.79
  • Прогноз на матч Бавария — Копенгаген
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие