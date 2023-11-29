Ротенберг: Важная победа, сыграли друг за друга, ребята молодцы

Главный тренерпрокомментировал победу в домашнем матче с московским(5:3).

«Интересная, яркая игра. "Динамо" — очень сильный соперник, мастеровитая команда. Понимали, что с ними нельзя удаляться. Тем не менее очень много удалений, на будущее нужно улучшить игровую дисциплину. Нельзя столько удаляться с таким сильным соперником, мы даём большой шанс, аванс сопернику, когда играем втроём, вчетвером.

В то же время надо отметить ребят, которые пластались, ловили шайбу лицом. Да, два гола пропустили в меньшинстве — это мы улучшим, разберём ошибки. Будем работать дальше. Для нас сегодня важная победа, сыграли друг за друга, ребята молодцы.

Мы смотрим каждую смену, что можно улучшить, подводим команду к каждому сопернику по отдельному плану. Много раз говорили о реализации, важно, не сколько мы создаём моментов, а как их реализуем. Постоянно это тренируем, но есть что улучшать. У нас было достаточно моментов в первом периоде, но забили только один гол. Недовольны этим, говорим ребятам, что надо относиться более ответственно к каждому моменту. У нас есть резервы. Рады, что ребята возвращаются после серьёзных травм. Хайруллин после серьёзного перелома, когда поймал шайбу лицом, вернулся. Нашлись герои, которые берут на себя ответственность, забивают важнейшие шайбы. Вы ещё не увидели лучшей игры СКА, у нас серьёзный потенциал, есть ещё ребята в лазарете. Тяжёлая игра для ребят, которые вернулись, — Фальковский после перелома, Кадейкин давно не играл, ему тяжело войти в игру. Будем только добавлять.

Все заброшенные нами шайбы сегодня — результат тренировочного процесса. Как тренируемся, так и играем. Наша система игры подразумевает вторые добивания, идти на отскоки. Ребята молодцы, выполнили установку. Но можно ещё улучшать детали — больше бросать, больше прорываться на ворота, играть вместе, отдал — открылся», — цитирует Ротенберга «Чемпионат».

СКА одержал девятую победу подряд. Команда Романа Ротенберга с 44 очками поднялась на четвертое место в Западной конференции. «Динамо» (51 очко) занимает второе место на «Западе».