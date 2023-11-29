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    Панарин лидирует в списке кандидатов на «Харт Трофи» после четверти сезона

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс
    Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин лидирует в списке кандидатов на «Харт Трофи».

    Артемий Панарин
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    Артемий Панарин

    Приз вручается наиболее ценному игроку по результатам голосования Ассоциации журналистов НХЛ. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

    Форвард «Тампы» Никита Кучеров — на пятом месте в топ-10.

    Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

    1. Артемий Панарин, «Нью-Йорк Рейнджерс», 46 очков (три голоса за первое место);
    2. Давид Пастрняк, «Бостон Брюинз», 42 (два голоса за первое место);
    3. Куинн Хьюз, «Ванкувер Кэнакс», 39 (пять голосов за первое место);
    4. Элиас Петтерссон, «Ванкувер Кэнакс», 27 (пять голосов за первое место);
    5. Никита Кучеров, «Тампа-Бэй Лайтнинг», 26 (один голос за первое место);
    6. Вильям Нюландер, «Торонто Мэйпл Лифс», 23;
    7. Джек Хьюз, «Нью-Джерси Дэвилз», 18;
    8. Сэм Райнхарт, «Флорида Пантерз», 13;
    9. Джей Ти Миллер, «Ванкувер Кэнакс», 5;
    10. Кэм Тальбо, «Лос-Анджелес Кингз», 1.

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