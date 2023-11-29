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    Леонтьев: В КХЛ нет комфортного счета

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    Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал поражение от «Металлурга» (3:4 Б).

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    «Играли против сильного соперника, лидера нашей конференции. Дали отличный бой. Сражались весь матч. Нас подвели удаления. Не надо удаляться, когда ведешь в счёте, да и вообще в любых ситуациях. Надо терпеть, сражаться и доводить матч до победного финала. Хорошая боевая игра на встречных курсах. Особенно в первом периоде было много моментов и с нашей стороны, и со стороны соперника. Хочется, конечно, большего. Хочется побед, а они достигаются за счёт характера, терпения и веры друг в друга. Сегодня был бой, был характер, но немного не дотерпели. Удаляться нельзя.

    Я бы не сказал, что в КХЛ существует комфортный счёт. Надо играть всегда все 60, а может быть, 65 минут, а может быть, и на буллитах. Соперник из любой ситуации может перевернуть игру. Нас счёт 3:0 никак не убаюкивал. Селезнёв отыграл довольно неплохо для первого матча. Парень потренировался один раз, плюс раскатка. Видно, что он не проигрывает по скорости, — это уже радует. В КХЛ большое значение имеют катание и скорость принятия решений, плюс мышление и техническая оснащённость. Было, конечно, волнение, но оно улетучилось после первого периода. У нас очень короткая скамейка — оперативно вводим бойцов», — цитирует Леонтьева сайт КХЛ.

    Отметим, что эта победа стала для магнитогорского клуба 11-й подряд. Последний раз подопечные Андрея Разина проигрывали 29 октября в игре с «Ладой» (3:4).

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