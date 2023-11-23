Ротенберг: Допустили пару ошибок — все разберем, улучшим

Главный тренеррассказал о домашней победе над московским(3:2).

«Серьезно готовились, добавили наши тактические фишки. Допустили пару ошибок — все разберем, улучшим. Важная победа для нас, полные трибуны, праздник хоккея, позитивная энергия. Огромная благодарность болельщикам.

Сегодня мы пригласили на игру Сергея Богдановича Семака, который тоже делится своим опытом. Мы вместе обсуждаем, берём пример с лучших. Мы во многом берём пример с "Зенита". Будем вместе работать и делать всё возможное, чтобы Питер был на первом месте в каждой игре», — цитирует Ротенберга «Чемпионат».

СКА одержал седьмую победу подряд и с 40 очками занимает пятое место в Западной конференции после 33 матчей. «Спартак» (49 очков) после 35 игр продолжает лидировать на «Западе».