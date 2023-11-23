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    Окулов: Был вариант в НХЛ, но не жалею, что остался в ЦСКА

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    Нападающий ЦСКА Константин Окулов признался, что отказался от возможности продолжить карьеру в НХЛ.

    Константин Окулов
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    Константин Окулов

    «Да, был вариант уехать в НХЛ. Была одна команда. Получилось так, что я выбрал ЦСКА.

    Какая команда? Не особо хотелось бы говорить об этом.

    Так сложилось, что пока хочу остаться здесь. Здесь все комфортно для меня, для семьи. Детям три года, переживали насчет детского сада. В какой-то степени привыкаешь к тому, что есть. Это тоже немаловажный фактор.

    Второй фактор — у команды еще не пропал пик, есть шанс побороться за Кубок Гагарина, поиграть в хорошем коллективе.

    Может, чуть-чуть и побоялся, что не получится, не скрою. Это тоже страшно. Был бы я один или просто с женой, без детей, возможно, и рискнул бы раньше. Не жалею, что остался, и это самое главное.

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    • Маленькие мечты всегда остаются. Если сложится так, что этот шанс останется, думаю, можно будет рискнуть (улыбается). Может, какой-то маленький процентик для меня остался», — приводит слова 28-летнего хоккеиста «Чемпионат».

    В текущем сезоне Окулов провел в регулярном чемпионате КХЛ 28 матчей, в которых набрал 24 (5+19) очков.

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