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    Григоренко: В КХЛ больше нет проходных матчей

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    Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко объяснил, почему «армейцы» слабо провели первую половину регулярного чемпионата КХЛ.

    Михаил Григоренко
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    Михаил Григоренко

    ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции после 29 сыгранных матчей.

    «Понятно, что самые важные матчи весной. Но туда еще нужно попасть. Очень важно перед плей-офф находиться как можно выше в таблице, чтобы иметь преимущество домашней площадки. Опять же, надо вообще в плей-офф попасть. Такая вот ситуация у нас — будем исправлять.

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    • Команды подравнялись в лиге. Все хорошо играют, настраиваются. Проходных матчей в КХЛ больше нет. Поэтому где-то очень много мелочей сказывается на игре и результатах. Где-то в обороне плохо сыграли, где-то не забили, где-то в меньшинстве плохо сыграли, где-то в большинстве.

    Очень мало в сезоне провели игр, где получилось полностью отыграть 60 минут. И отыграть их хорошо во всех аспектах. Постоянно что-то где-то выпадает. Я думаю, из-за этого проблемы. Нужно все подтянуть, в кучу собрать. И тогда все нормально будет», — сказал Григоренко «Известиям».

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