начнут матч в 05:00 в регулярном сезоне НХЛ, 21.11.2023.

Последний матч: «Аризона» — «Лос-Анджелес» 4:5. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Аризона»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Аризона — Лос-Анджелес.

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 9500USD Новым игрокам