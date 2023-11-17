Тамбиев: Ребята очко заработали, а буллитные серии в этом сезоне у нас никак не идут

Главный тренерпрокомментировал поражение своей команды в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ от(1:2 Б).

«С нашей стороны было хорошее выполнение игрового задания, ребята старались делать то, к чему мы их направляем. Мы понимали, в какой хоккей играет "Авангард", что команда на ходу сейчас, и она очень мощно играет в атаке. Считаю, что очень хорошо сегодня бригады меньшинства сработали. Но, конечно, не надо столько удаляться, надо сдерживать себя. А так — ребята очко заработали, а буллитные серии в этом сезоне у нас никак не идут.

Чтобы "Адмирал" играл в игру прошлого сезона, много что должно влиться. Игроки должны больше проникаться тем хоккеем, который приносит результат. Мы пока не всегда можем достучаться до игроков. Вот эта философия, эта вера в то, что тренерский штаб делает то, что надо с ними, и это приносит результат — иногда это есть, иногда этого нет. Моё мнение — такой путь у "Адмирала" с учётом того, что у нас есть в руках. Сегодня мне многое понравилось, но это должно быть стабильно, должно быть каждую игру», — цитирует Тамбиева «Чемпионат».

«Авангард» одержал восьмую победу подряд, набрал 43 очка и занимает второе место в таблице Восточной конференции. «Адмирал» имеет 20 очков и занимает последнее, 12-е место.