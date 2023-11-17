начнут матч в 03:00 в НХЛ, 17.11.2023.

Последний матч: «Нью-Джерси» — «Питтсбург» 5:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Питтсбург» — «Нью-Джерси» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.33 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Питтсбург»).

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