ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Брендан АлленАллен подерется с Крейгом, непобежденный Моралес встретится с Мэттьюзом. Анонс карда UFC Vegas 82 Лионель МессиГолый король. Почему Лионель Месси не забил ни одного гола за сборную Аргентины Кевин Де Брейне и Жозе МоуриньюСалах, Де Брёйне и еще 6 игроков, из которых Моуринью не смог выжать максимум
  • 18:14
    • Рублев проиграл Алькарасу и потерял шансы на выход в плей-офф чемпионата ATP
  • 13:38
    • УЕФА представил официальный мяч Евро-2024
    Все новости спорта

    «Питтсбург» дополнит свою серию еще одной победой

    «Питтсбург» — «Нью-Джерси». Ставка и прогноз (к. 2.33) на хоккейный матч НХЛ 17 ноября 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Питтсбург Пингвинз Прогнозы на Нью-Джерси Дэвилз
    Прогноз и ставки на «Питтсбург» — «Нью-Джерси»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Питтсбург» в матче с «Коламбусом»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Нью-Джерси». Игра пройдет на «PPG Paints-арене» 17 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. «Питтсбург» — «Нью-Джерси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 17 Ноября 2023 года
    Питтсбург
  • Питтсбург
    •  Питтсбург 03:00 Нью-Джерси Нью-Джерси
  • НХЛ
    •

    «Питтсбург»

    В новый сезон «Питтсбург» вошел с большими целями, связанными с кубковой квалификацией, однако в его первоначальные планы ворвались слабые результаты на старте. Тем не менее сейчас «Пингвинз» прибавили, благодаря чему им удалось добиться определенных успехов в нелегкой борьбе.

    В 14 матчах команда из одноименного города в штате Пенсильвания набрала 16 очков, поднявшись таким образом на восьмое место в Восточной конференции, хотя еще недавно была одной из последних. Столько же баллов заработали идущие ниже «Тампа» и «Монреаль».

    Коэффициенты матча Питтсбург — Нью-Джерси

    1X2Новым игрокам
  • 2.304.502.55Бонус$9500
    •

    К встрече с «Нью-Джерси» команда Майка Салливана готовится на фоне беспроигрышной серии, которая разрослась до пяти матчей, а начата была с яркого перфоманса на льду «Сан-Хосе» (10:2).

    Все прогнозы на НХЛ

    Продолжив свое путешествие по Калифорнии, «Питтсбург» удачно заехал в гости к «Анахайму» (2:0) и «Лос-Анджелесу» (4:3 ОТ), после чего на своем льду разгромил «Баффало» (4:0), а на выезде одержал верх над «Коламбусом» (5:3).

    «Нью-Джерси»

    В прошлом сезоне «Нью-Джерси» выдал яркую кампанию, которую хотел бы пережить еще раз. И в новой регулярке он был хорош, когда не имел серьезных кадровых потерь. Но теперь «Девилз» находятся на этапе игрового спада. И он моментально отразился на его положении на Востоке.

    После 14 матчей «Нью-Джерси» остался с 15 очками и опустился на 11-е место в таблице конференции. Такое же количество баллов набрали его новые (скорее всего, временные) прямые конкуренты — «Филадельфия» и «Баффало».

  • НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Вегас», «Сент-Луис» разгромил «Тампу»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 15 ноября
  • Сегодня

    • Последнюю победу — без Джека Хьюза в составе — «Девилз» оформили 6 ноября. В гостевом матче с «Чикаго» им хватило сил, чтобы взять верх над «Блэкхокс» в волевом стиле (4:2). После этого стартовала серия неудач, которая остается актуальной по сей день.

    В трех подряд матчах команда Линди Раффа не набрала ни одного очка и непременно пропускала от 4 шайб и более. Соперниками «Нью-Джерси» были «Колорадо» (3:6), «Вашингтон» (2:4) и «Виннипег» (3:6).

    Прогноз и ставка

    На победу «Питтсбурга» букмекеры дают коэффициент 2.33, на ничью — 4.40, а на победу «Нью-Джерси» — 2.50.

    Потеря Джека Хьюза моментально отразилась на результатах «Нью-Джерси», которые теперь проигрывают большую часть матчей, ограничиваясь 2-3 действиями в нападении.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    «Питтсбург» же в это время набрал шикарную по всем параметрам форму, с помощью чего добивается успехов, которые недавно казались невозможными. И пока «Пингвинз» находятся в таких кондициях, а «Девилз» страдают от отсутствия ведущего бомбардира, исход встречи очевиден.

    На домашнем катке хозяева не упустят идеальный шанс набрать важнейшие 2 очка, которые помогли бы закрепиться в зоне первой восьмерки. Наши прогноз и ставка — «Питтсбург» победит за 2.33.

    Как было упомянуто ранее, текущая результативность «Девилз» оставляет желать лучшего. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Нью-Джерси» меньше 2.5 за 2.34.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.25
  • Прогноз на матч Кресси — Джумхур
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Белоруссия U21 — Россия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Гоффен — Качмазов
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч ЦСКА — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Израиль — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Бельгия — Сербия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  4.85
  • Экспресс дня 15 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.58
  • Прогноз на матч Крэй Велли Пэйпер Миллс — Чарльтон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Медведев — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Вашингтон — Даллас
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Филадельфия — Бостон
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Торонто — Милуоки
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Атланта — Нью-Йорк
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Каролина — Филадельфия
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Питтсбург» — «Нью-Джерси»: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 17.11.2023. Прогнозы на хоккей. «Питтсбург» дополнит свою серию еще одной победой
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры