В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Нью-Джерси». Игра пройдет на «PPG Paints-арене» 17 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. «Питтсбург» — «Нью-Джерси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Питтсбург»

В новый сезон «Питтсбург» вошел с большими целями, связанными с кубковой квалификацией, однако в его первоначальные планы ворвались слабые результаты на старте. Тем не менее сейчас «Пингвинз» прибавили, благодаря чему им удалось добиться определенных успехов в нелегкой борьбе.

В 14 матчах команда из одноименного города в штате Пенсильвания набрала 16 очков, поднявшись таким образом на восьмое место в Восточной конференции, хотя еще недавно была одной из последних. Столько же баллов заработали идущие ниже «Тампа» и «Монреаль».

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К встрече с «Нью-Джерси» команда Майка Салливана готовится на фоне беспроигрышной серии, которая разрослась до пяти матчей, а начата была с яркого перфоманса на льду «Сан-Хосе» (10:2).

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Продолжив свое путешествие по Калифорнии, «Питтсбург» удачно заехал в гости к «Анахайму» (2:0) и «Лос-Анджелесу» (4:3 ОТ), после чего на своем льду разгромил «Баффало» (4:0), а на выезде одержал верх над «Коламбусом» (5:3).

«Нью-Джерси»

В прошлом сезоне «Нью-Джерси» выдал яркую кампанию, которую хотел бы пережить еще раз. И в новой регулярке он был хорош, когда не имел серьезных кадровых потерь. Но теперь «Девилз» находятся на этапе игрового спада. И он моментально отразился на его положении на Востоке.

После 14 матчей «Нью-Джерси» остался с 15 очками и опустился на 11-е место в таблице конференции. Такое же количество баллов набрали его новые (скорее всего, временные) прямые конкуренты — «Филадельфия» и «Баффало».

Последнюю победу — без Джека Хьюза в составе — «Девилз» оформили 6 ноября. В гостевом матче с «Чикаго» им хватило сил, чтобы взять верх над «Блэкхокс» в волевом стиле (4:2). После этого стартовала серия неудач, которая остается актуальной по сей день.

В трех подряд матчах команда Линди Раффа не набрала ни одного очка и непременно пропускала от 4 шайб и более. Соперниками «Нью-Джерси» были «Колорадо» (3:6), «Вашингтон» (2:4) и «Виннипег» (3:6).

Прогноз и ставка

На победу «Питтсбурга» букмекеры дают коэффициент 2.33, на ничью — 4.40, а на победу «Нью-Джерси» — 2.50.

Потеря Джека Хьюза моментально отразилась на результатах «Нью-Джерси», которые теперь проигрывают большую часть матчей, ограничиваясь 2-3 действиями в нападении.

«Питтсбург» же в это время набрал шикарную по всем параметрам форму , с помощью чего добивается успехов, которые недавно казались невозможными. И пока «Пингвинз» находятся в таких кондициях, а «Девилз» страдают от отсутствия ведущего бомбардира, исход встречи очевиден.

На домашнем катке хозяева не упустят идеальный шанс набрать важнейшие 2 очка, которые помогли бы закрепиться в зоне первой восьмерки. Наши прогноз и ставка — «Питтсбург» победит за 2.33.

Как было упомянуто ранее, текущая результативность «Девилз» оставляет желать лучшего. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Нью-Джерси» меньше 2.5 за 2.34.