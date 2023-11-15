НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Вегас», «Сент-Луис» разгромил «Тампу»

«Коламбус» — «Питтсбург» 3:5

Хет‑трик в составе победителей оформил Сидни Кросби, еще по шайбе забросили Джейк Гюнцел и Эрик Карлссон. У хозяев отличились россияне Кирилл Марченко и Егор Чинахов, а также француз Александр Тексье.

Российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин отдал результативную передачу и завершил матч с показателем полезности «-1».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Питтсбург» — 3:5 (2:1, 0:1, 1:3) Голы: Кросби — 8 (Петтерссон, Летанг), 4:10 — 0:1. Марченко — 4, 10:29 — 1:1. Чинахов — 1 (Гудбрэнсон, Веренски), 19:28 — 2:1. Гюнцель — 6 (Хиностроза, Кросби), 27:04 — 2:2. Карлссон — 5 (Малкин, Ракелль), 48:40 — 2:3. Тексье — 3 (Керали, Дэнфорт), 51:45 — 3:3. Кросби — 9 (Карлссон, Гюнцель), 54:28 — 3:4. Кросби — 10 (п.в., Раст), 59:23 — 3:5Вратари: Мерзликинс (58:30 — 59:23) — ДжерриШтраф: 2-8Броски: 31 (6+13+12) — 43 (12+12+19)

«Коламбус» — «Питтсбург» 3:5

«Баффало» — «Бостон» 2:5

НХЛ. Регулярный чемпионат «Баффало» — «Бостон» — 2:5 (0:3, 1:2, 1:0) Голы: Хейнен — 1 (Макэвой, Пойтрас), 3:01 — 0:1. Пастрняк — 11 (Заха, Макэвой), 4:09 — 0:2. Карло — 1 (Пастрняк, Заха), 15:14 — 0:3. Стин — 1 (Лауко), 24:07 — 0:4. Линдхольм — 1 (бол., Пастрняк, Маршан), 32:23 — 0:5. Олофссон — 1 (Пауэр, Козенс), 35:07 — 1:5. Олофссон — 2 (Петерка, Миттельштадт), 55:02 — 2:5Вратари: Луукконен (Леви, 35:07) — УльмаркШтраф: 8-6Броски: 33 (13+8+12) — 32 (11+8+13)

«Баффало» — «Бостон» 2:5

«Вашингтон» — «Вегас» 3:0

Шайбы в составе победителей забросили Дилан Строум, Коннор МакМайкл и Бек Маленстин. Российские игроки «Вашингтона» Евгений Кузнецов, Александр Овечкин и Александр Алексеев не набрали очков.

«Столичные» выиграли третий подряд поединок и поднялись на четвертое место в Восточной конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Вегас» — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) Голы: Строум — 7 (Милано), 16:39 — 1:0. Макмайкл — 4 (п.в., Карлсон, Сандин), 59:11 — 2:0. Маленстин — 2, 59:27 — 3:0Вратари: Линдгрен — Томпсон (57:52 — 59:11)Штраф: 9-14Броски: 31 (10+11+10) — 35 (14+11+10)

«Вашингтон» — «Вегас» 3:0

«Монреаль» — «Калгари» 1:2

В составе хозяев единственную шайбу забросил Густаф Линдстрем. За гостей отличились Назем Кадри и Коннор Зэри.

Российский защитник гостей Никита Задоров отдал результативный пас в случае с голом Кадри.

НХЛ Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Калгари» — 1:2 (0:0, 1:2, 0:0) Голы: Кадри — 3 (Зари, Задоров), 22:35 — 0:1. Линдстрем — 1 (Дворак, Слафковски), 22:52 — 1:1. Зари — 3 (Андерссон, Поспишил), 33:07 — 1:2Вратари: Монтембо (58:35) — МаркстремШтраф: 6-8Броски: 34 (14+12+8) — 29 (10+11+8)

«Монреаль» — «Калгари» 1:2

«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй» 5:0

Дубль в составе победителей оформил Джордан Кайру, еще по шайбе забросили Колтон Парэйко, Якуб Врана и Каспери Капанен. В активе Павла Бучневича две результативные передачи.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Тампа-Бэй» — 5:0 (1:0, 2:0, 2:0) Голы: Парэйко — 2 (Томас, Бучневич), 11:09 — 1:0. Кайру — 3 (Крюг, Фолк), 36:17 — 2:0. Врана — 2 (Крюг, Хэйс), 36:36 — 3:0. Капанен — 3 (п.в., Бучневич), 56:02 — 4:0. Кайру — 4 (Шенн), 59:18 — 5:0Вратари: Биннингтон — ЙоханссонШтраф: 4-0Броски: 29 (10+8+11) — 30 (8+15+7)

«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй» 5:0

«Виннипег» — «Нью-Джерси» 6:3

За «Джетс» дубли оформили Кайл Коннор и Николай Элерс. Джош Моррисси отдал четыре голевые передачи. Также результативный пас есть у российского нападающего команды Владислава Наместникова.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Нью-Джерси» — 6:3 (0:0, 3:2, 3:1) Голы: Коннор — 12 (Моррисси, Иафалло), 28:07 — 1:0. Перфетти — 5 (бол., Коннор, Моррисси), 33:54 — 2:0. Майер — 5 (бол., Палат, Братт), 34:54 — 2:1. Марино — 1 (Лазар, Л. Хьюз), 36:06 — 2:2. Элерс — 3 (Перфетти, Самберг), 38:10 — 3:2. Коннор — 13 (бол., Шайфли, Моррисси), 49:54 — 4:2. Бэррон — 3 (Наместников), 51:58 — 5:2. Мерсер — 3 (бол., Хэмилтон, Хаула), 54:17 — 5:3. Элерс — 4 (Эпплтон, Моррисси), 58:30 — 6:3Вратари: Хеллибак — ШмидШтраф: 19-17Броски: 31 (9+12+10) — 34 (7+10+17)

«Виннипег» — «Нью-Джерси» 6:3

«Даллас» — «Аризона» 4:3 ОТ

Победный гол в овертайме на счету форварда «Далласа» Мэтта Дюшена. Российский нападающий команды Евгений Дадонов провел на льду 14 минут 14 секунд и завершил встречу с показателем полезности «-1».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Даллас» — «Аризона» — 4:3 ОТ (1:1, 1:0, 1:2, 1:0) Голы: Келлер — 7 (Хейтон), 5:33 — 0:1. Линделл — 1 (Лундквист, Павелски), 17:52 — 1:1. Хинтц — 6 (бол., Хейсканен, Робертсон), 29:32 — 2:1. Зукер — 3 (бол., Маччелли, Мозер), 52:11 — 2:2. Крауз — 6 (Дурзи), 54:26 — 2:3. Сегин — 3 (Дюшен, Сутер), 56:40 — 3:3. Дюшен — 6 (Сегин), 60:42 — 4:3Вратари: Эттингер — ВеймелкаШтраф: 4-8Броски: 34 (12+6+15+1) — 26 (11+3+10+2)

«Даллас» — «Аризона» 4:3 ОТ

«Нэшвилл» — «Анахайм» 2:3

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Анахайм» — 2:3 (0:0, 2:1, 0:2) Голы: Форсберг — 7 (Каррье, ОРайлли), 21:03 — 1:0. Йоси — 3 (бол., Нюквист, ОРайлли), 34:28 — 2:0. Фаулер — 2 (Ватрано, Мактавиш), 37:28 — 2:1. Гудас — 3 (Терри, Вааканайнен), 44:11 — 2:2. Вааканайнен — 1 (Гудас), 56:09 — 2:3Вратари: Сарос (59:12) — ГибсонШтраф: 16-30Броски: 31 (11+10+10) — 20 (5+8+7)

«Нэшвилл» — «Анахайм» 2:3

«Сан-Хосе» — «Флорида» 3:5