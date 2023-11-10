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    Генменеджер «Торпедо»: Помпезно объявим о новом контракте с Ларионовым

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Торпедо КХЛ
    Генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров заявил о планах нижегородского клуба продлить контракт с главным тренером команды Игорем Ларионовым.

    Игорь Ларионов
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    Игорь Ларионов

    «Неправильно будет называть дату. Думаю, мы официально и помпезно об этом объявим, когда придет время.

    Думаю, всем очевидно, что в клубе заинтересованы в том, чтобы сохранить Игоря Николаевича на долгий срок.

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    • Нужно обсудить многие моменты, и это касается не только денег. Мы должны расти как клуб. Помните, как мы долгие годы радовались выходу в плей-офф», — приводит слова Гафурова «Спорт-Экспресс».

    Гафуров также добавил, что «Торпедо» планирует повысить зарплату Ларионову.

    «Торпедо» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 28-ми матчах 36 очков.

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