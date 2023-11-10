Генменеджер «Торпедо»: Помпезно объявим о новом контракте с Ларионовым

Генеральный менеджер «Торпедо»заявил о планах нижегородского клуба продлить контракт с главным тренером команды

«Неправильно будет называть дату. Думаю, мы официально и помпезно об этом объявим, когда придет время.

Думаю, всем очевидно, что в клубе заинтересованы в том, чтобы сохранить Игоря Николаевича на долгий срок.

Нужно обсудить многие моменты, и это касается не только денег. Мы должны расти как клуб. Помните, как мы долгие годы радовались выходу в плей-офф», — приводит слова Гафурова «Спорт-Экспресс».

Гафуров также добавил, что «Торпедо» планирует повысить зарплату Ларионову.

«Торпедо» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 28-ми матчах 36 очков.