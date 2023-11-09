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    Мартемьянов: Нейтрализовали мощную атаку соперника

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Амур
    Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов подвёл итоги победного матча с «Автомобилистом» (5:1).

    Андрей Мартемьянов
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    Андрей Мартемьянов

    «В первом периоде немного долго входили в игру, соперник владел инициативой. Правильная игра в обороне помогла нам перешагнуть эту грань. Второй период, я считаю, нам удался — нейтрализовали мощную атаку соперника, нападение у них очень хорошее. Все звенья у нас забили, это радует», — цитирует Мартемьянова официальный сайт КХЛ.

    В пятницу, 10 ноября, команды проведут еще один матч в Хабаровске.

    «Амур» занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Автомобилист» находится на седьмой строчке.

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