Мартемьянов: Нейтрализовали мощную атаку соперника

Главный тренерподвёл итоги победного матча с(5:1).

«В первом периоде немного долго входили в игру, соперник владел инициативой. Правильная игра в обороне помогла нам перешагнуть эту грань. Второй период, я считаю, нам удался — нейтрализовали мощную атаку соперника, нападение у них очень хорошее. Все звенья у нас забили, это радует», — цитирует Мартемьянова официальный сайт КХЛ.

В пятницу, 10 ноября, команды проведут еще один матч в Хабаровске.

«Амур» занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Автомобилист» находится на седьмой строчке.