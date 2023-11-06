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    Мартемьянов прокомментировал крупное поражение «Амура» в матче с «Локомотивом»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Амур Локомотив
    Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов высказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (1:4).

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    «Не особо наша игра понравилась, больше понравился соперник. Хотел бы отметить, что "Локомотив" очень дисциплинированная команда, играет от и до по тренерскому заданию.

    У нас с этим есть небольшие проблемы. Корень зла я вижу именно в этом. Наше задание было — атаковать в зоне соперника из любой позиции, но мы разыгрывали шайбу. Что хотели увидеть, то, к сожалению, не увидели. В обороне достаточно много ошибок. Результат говорит сам за себя.

    Акклиматизация? Повлияло, что за 32 дня у нас ни одного полноценного выходного. Завтра будет выходной день. Я не имею права из парней больше доставать жилы.

    Кто не играл — будут тренироваться, остальные приедут по желанию. Акклиматизация тоже имеет место. Она влияет больше не на физическое состояние, а на голову. Хотя мы изменили подход к этому матчу. Анализ показал, что, возвращаясь из московского времени, мы в первых матчах выглядим не очень хорошо.

    Я не виню в этом парней. Они бились и сражались до конца. После выходного будем готовиться к серьёзным матчам», — цитирует Мартемьянова сайт КХЛ.

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