Кудашов: Меньшинство и иные действия, которые не получались, как раз и вытащили из нас эмоции

Главный тренервысказался относительно победы в матче с(3:1).

«Эмоций сегодня нам не всегда хватало. Во время игры мы их нашли. Не всегда всё складывалось так, как хотелось. Меньшинство и иные действия, которые не получались, как раз и вытащили из нас эмоции. Да, это забрало много сил, но дало много эмоций — они помогли нам вырвать концовку.

Я благодарен игрокам за самоотверженность, самоотдачу и найденные пути к победе. Проходить победную серию всегда хорошо, а как проходить — зависит от опыта и учения на ошибках. Мы сами высоко задрали планку и стараемся её держать. Сегодня не было расхлябанности и недонастроя — мы серьёзно относимся к каждому матчу», — цитирует Кудашова пресс-служба КХЛ.

«Динамо» лидирует в Западной конференции после 27 матчей. «Витязь» после 27 игр идет последним на «Западе».