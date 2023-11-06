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    Кудашов: Меньшинство и иные действия, которые не получались, как раз и вытащили из нас эмоции

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Витязь Динамо
    Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов высказался относительно победы в матче с «Витязем» (3:1).

    Алексей Кудашов
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    Алексей Кудашов

    «Эмоций сегодня нам не всегда хватало. Во время игры мы их нашли. Не всегда всё складывалось так, как хотелось. Меньшинство и иные действия, которые не получались, как раз и вытащили из нас эмоции. Да, это забрало много сил, но дало много эмоций — они помогли нам вырвать концовку.

    Я благодарен игрокам за самоотверженность, самоотдачу и найденные пути к победе. Проходить победную серию всегда хорошо, а как проходить — зависит от опыта и учения на ошибках. Мы сами высоко задрали планку и стараемся её держать. Сегодня не было расхлябанности и недонастроя — мы серьёзно относимся к каждому матчу», — цитирует Кудашова пресс-служба КХЛ.

    «Динамо» лидирует в Западной конференции после 27 матчей. «Витязь» после 27 игр идет последним на «Западе».

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