Федоров: Меня беспокоит наше психологическое состояние

Главный тренерпрокомментировал поражение от(3:4).

«Лада продемонстрировала суперскорость и владение шайбой, наша команда не показала тех же скоростей. В этом мы проиграли, счёт в первом периоде мог быть больше. Мы понимаем причину, за болельщиков обидно. Давно наступило время посмотреть на себя в зеркало, но в этот раз у нас немного времени, чтобы исправить ситуацию.

Меня беспокоит наше психологическое состояние. Я бы не сказал, что "Ладе" повезло в обоих матчах с нами. У них организованная команда», — приводит слова Федорова пресс-служба ЦСКА.

«Лада» прервала трехматчевую победную серию ЦСКА. Клуб с 37 очками лидирует в Восточной конференции. ЦСКА (30) занимает пятое место на «Западе».