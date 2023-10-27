«Лада» — «Ак Барс»: счет матча 6:3, обзор голов

В матче регулярного чемпионата КХЛ встретились лидеры Восточной конференции —. В напряженной борьбе победу одержали подопечныесо счетом 6:3.

Шайбы в составе хозяев забрасывали Владислав Семин, Скоот Космачук, Остап Сафин, Егор Бабенко, Дмитрий Кугрышев, Иван Романов.

У казанцев отличились Максим Быков, Дмитрий Кагарлицкий, Дмитрий Яшкин.

В середине второго периода «Ак Барс» вел со счетом 3:2, но «Лада» смогла прибавить и уже в начале третьей 20-ти минутки выйти вперед.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Лада» (Тольятти) — «Ак Барс» (Казань) — 6:3 (1:0, 2:3, 3:0) Голы: Семин — 1 (Космачук), 4:20 — 1:0. Быков — 1 (Войнов, Кателевский), 22:59 — 1:1. Космачук — 1 (М. Березин, Бабенко), 28:14 — 2:1. Кагарлицкий — 1 (Хенкель, Свечников), 32:56 — 2:2. Яшкин — 1 (Радулов, Семенов), 34:29 — 2:3. Сафин — 1 (Стальнов, Демидов), 35:02 — 3:3. Бабенко — 1 (Кугрышев, Демидов), 41:34 — 4:3. Кугрышев — 1 (п.в., Росандич), 58:06 — 5:3. Романов — 1 (п.в., Алтыбармакян, Демидов), 58:42 — 6:3Вратари: Трушков — Билялов (57:33 — 58:06, 58:14 — 58:42)Броски: 23 (6+8+9) — 23 (7+11+5)Штраф: 2 — 0

В следующем матче «Лада» примет на своем льду «Магнитогорск», а «Ак Барс» сразится татарском дерби с «Нефтехимиком».