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    В матче лидеров «Востока» сильнее оказалась «Лада»

    «Лада» — «Ак Барс»: счет матча 6:3, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Лада Ак Барс
    В матче регулярного чемпионата КХЛ встретились лидеры Восточной конференции — «Лада» и «Ак Барс». В напряженной борьбе победу одержали подопечные Олега Браташа со счетом 6:3.

    Тренер «Лады» Олег Браташ
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    Тренер «Лады» Олег Браташ

    Шайбы в составе хозяев забрасывали Владислав Семин, Скоот Космачук, Остап Сафин, Егор Бабенко, Дмитрий Кугрышев, Иван Романов.

    У казанцев отличились Максим Быков, Дмитрий Кагарлицкий, Дмитрий Яшкин.

    В середине второго периода «Ак Барс» вел со счетом 3:2, но «Лада» смогла прибавить и уже в начале третьей 20-ти минутки выйти вперед.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Лада» (Тольятти) — «Ак Барс» (Казань) — 6:3 (1:0, 2:3, 3:0)
    Голы: Семин — 1 (Космачук), 4:20 — 1:0. Быков — 1 (Войнов, Кателевский), 22:59 — 1:1. Космачук — 1 (М. Березин, Бабенко), 28:14 — 2:1. Кагарлицкий — 1 (Хенкель, Свечников), 32:56 — 2:2. Яшкин — 1 (Радулов, Семенов), 34:29 — 2:3. Сафин — 1 (Стальнов, Демидов), 35:02 — 3:3. Бабенко — 1 (Кугрышев, Демидов), 41:34 — 4:3. Кугрышев — 1 (п.в., Росандич), 58:06 — 5:3. Романов — 1 (п.в., Алтыбармакян, Демидов), 58:42 — 6:3Вратари: Трушков — Билялов (57:33 — 58:06, 58:14 — 58:42)Броски: 23 (6+8+9) — 23 (7+11+5)Штраф: 2 — 0

    В следующем матче «Лада» примет на своем льду «Магнитогорск», а «Ак Барс» сразится татарском дерби с «Нефтехимиком».

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