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    Заварухин о победе «Трактора»: Нам нужно показывать, что мы чего-то стоим

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Трактор Металлург Мг
    Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Заварухин высказался о волевой победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом» (2:1).

    Алексей Заварухин
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    Алексей Заварухин

    «Хорошо, что победили. Отличный настрой сегодня был. Ребята выполнили всё, что мы задумали. Хорошая игра — тяжёлый соперник. Мы не могли проигрывать это южноуральское дерби против лидера Востока. Нам нужно показывать, что мы чего-то стоим. Ребята молодцы.

    Место Юртайкина занял Марушев, потом его место занял Котляревский, так трудно найти партнёра Робинсону? Мы пытались взвинтить темп, перейти на три состава. У нас это получилось.

    "Трактор" почему-то дома забивает меньше, чем в гостях? Это тяжёлый вопрос. Мы создаём очень много моментов. Где-то не повезло, где-то вратарь хорошо сыграл. Мы от своей игры пытаемся не отходить. Сейчас работаем над реализацией», — сказал Заварухин пресс-службе «Трактора».

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    • После победы над «Металлургом» «Трактор» занимает 7-е место в таблице Востока с 22 очками в активе. В следующем матче подопечные Заварухина сыграют 23-го октября с «Нефтехимиком».

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