«Трактор» — «Металлург»: счет матча 2:1, обзор голов

одержал победу над(2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Единственную шайбу в этом матче «Металлург» забросил в середине 2-го периода. Отличился Александр Петунин в большинстве.

«Трактору» удалось сравнять счет на 46-й минуте встречи. Гол записал на свой счет Владимир Ткачев.

Уже на 56-й минуте форвард «Трактора» Виталий Кравцов хлестким бросков принес победу для своей команды — 2:1.

КХЛ. Регулярный чемпионат. «Трактор» — «Металлург» 2:1 (0:0, 0:1, 2:0). Голы: Петунин — 5 (бол. Юров), 32:04 — 0:1. Ткачев — 3 (Карпухин), 46:57 — 1:1. Кравцов — 5 (Попов), 56:16 — 2:1Вратарь: Мыльников — НабоковБроски: 37 (13+13+11) — 32 (10+17+5)Штраф: 2 — 6

После этого матча «Трактор» занимает 8-е место в таблице Востока с 20-ю очками в активе. «Металлург» — на 1-й позиции (31 балл).