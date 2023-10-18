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    «Витязь» разгромил на своем льду «Авангард»

    «Витязь» — «Авангард»: счет матча 5:2, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Витязь Авангард
    Подмосковный «Витязь» уверенно победил дома омский «Авангард» со счетом 5:2 и прервал серию из четырех поражений кряду. Причем, хозяева уступили первый период — 0:2.

    Автор дубля Дерек Барак
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    Автор дубля Дерек Барак

    Дублями в составе хозяев отметились Джереми Рой и Дерек Барак. Еще одна шайба на счету Скотта Уилсона.

    За «Авангард» забивали Денис Венгрыжановский и Валентин Пьянов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Витязь» (Московская область) — «Авангард» (Омск) — 5:2 (0:2, 4:0, 1:0)
    Голы: Венгрыжановский — 1 (Гераськин, Киселевич), 5:24 — 0:1. Пьянов — 1 (бол., Ткачев, Спунер), 14:34 — 0:2. Рой — 1 (Воронков, Кара), 24:46 — 1:2. Рой — 2 (мен., Уилсон), 27:16 — 2:2. Барак — 1 (Уилсон, Рой), 28:51 — 3:2. Уилсон — 1 (Воронков), 32:06 — 4:2. Барак — 2 (Дарьин), 55:46 — 5:2Вратари: Дорожко — Проскуряков (Мишуров, 28:51)Броски: 22 (5+11+6) — 20 (9+10+1)Штраф: 4 — 0

    «Витязь» все равно остался на последнем месте в Западной конференции с 12 очками. «Авангард» располагается на шестом месте на «Востоке» с 22 баллами

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