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    Малкин: «Питтсбург» обязан выйти в плей-офф в этом сезоне

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Питтсбург Пингвинз
    Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин заявил, что «Пингвинз» обязаны выйти в плей-офф по итогам регулярного чемпионата в этом сезоне.

    Евгений Малкин
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    Евгений Малкин

    «Я знаю, что нашу тройку не будут менять через каждый матч. Мне кажется, тренер хочет, чтобы мы продолжали играть в таком сочетании весь сезон — надеюсь, это так. И хочется верить, что обойдемся без серьезных травм.

    Поэтому для меня это тоже сильная мотивация, что у нас хорошее звено, и уже никакие отмазки не помогут, если что-то будет не получаться. Я думаю, для меня это одна из лучших троек за длительное время. Будем стараться, чтобы оправдывать доверие», — цитирует Малкина «Матч ТВ».

    Напомним, что в прошлом сезоне «Пингвинз» завершили сезон на девятом месте в своей конференции и не смогли выйти в плей-офф.

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