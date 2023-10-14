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    Жамнов: Нам повезло, что мы использовали ошибки соперника — поэтому и победили

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Спартак Торпедо
    Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов подвел итоги победного матча с «Торпедо» (4:2).

    Алексей Жамнов
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    Алексей Жамнов

    «Всё, что ожидали, то и увидели. Был интересный, зрелищный, обоюдоострый хоккей. Все старались играть в атаке, поэтому и моменты были — и "три в ноль", и "два в ноль". Игра получилась. Хочу выразить благодарность ребятам, что выполнили задание, которое мы просили в последние 20 минут. Нам повезло, что мы использовали ошибки соперника — поэтому и победили.

    Делали акцент на то, чтобы лишить "Торпедо" шайбы. Если смотреть игру целиком, то во втором периоде мы чуть ушли от задания, поэтому и проиграли этот период. В третьем вернулись к той игре, которую просили — отсюда результат.

    Позволили сопернику отыграться? Мы учимся, делаем выводы. Это уроки для всех нас — игроков, тренерского штаба. Ребята — молодцы, что не прекратили играть.

    Удаления за выброс шайбы? Бывает, это игра. В каких-то моментах и шайба может на ребро встать. Тяжело комментировать такие ситуации.

    В третьем периоде "Торпедо" превосходило нас по скорости? Перебегать — это в лёгкой атлетике. Я бы не сказал, что в третьем периоде мы проиграли в движении — на лавке этого не было видно. Мы стали играть более правильно, прекратили делать ненужные вещи — вот и всё.

    Следующие пять матчей с "Торпедо" тоже будут праздником хоккея? Посмотрим. Вы меня спрашиваете, но я не бегу впереди паровоза, как вы», — цитирует Жамнова «Чемпионат».

    «Спартак» продлил победную серию до 5 матчей. Клуб обошел «Торпедо» в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

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