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    Тренер «Барыса»: У ребят не хватало свежести

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    И.о. главного тренера «Барыса» Галым Мамбеталиев подвел итог матча против «Локомотива» (0:6).

    Галым Мамбеталиев
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    Галым Мамбеталиев

    «У ребят не хватало свежести. Разберем игру, посмотрим, что-то поправим. Все понимают, что проигрывать так нехорошо. Следующая игра будет другая.

    Почему не поменяли вратаря? У Андрея Шутова микротравма руки, поэтому мы не стали рисковать, чтобы не усугубить. Шутов долечится и будет в строю.

    Когда вернутся Грант и Асетов? Ждут своего часа. Алихан — готовится, у Шалапова — отравление, у Гранта — грыжа.

    Много штрафа в третьем периоде? Хотели быстрее шайбу забрать, отыграться, а получались удаления. Вообще там такие нарушения… То клюшку не убрал, то руку наложил. Человек хочет быстрее шайбу забрать, а получается удаление. Просили играть терпеливее, не удаляться. Но получилось как получилось», — приводит слова Мамбеталива официальный сайт КХЛ.

    «Локомотив» продолжает уверенно лидировать на «Западе» с 29 очками. «Барыс» занимает 10 место на «Востоке» с 15 очками.

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