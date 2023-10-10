Тамбиев: Плохая реализация моментов, много думаем

Главный тренерпрокомментировал поражение от(0:3).

«Плохое начало — в принципе, то же самое, что было в предыдущем матче. Плохая реализация моментов, много думаем. Хоккей — рефлекторный вид спорта, надо доверять своим рефлексам в завершении. Это то, о чем я говорил ребятам — завершение в этих двух матчах хромает. Нанести больше 80 бросков за две игры и забить один гол — наверное, это маловато. Надо работать над этим, тренировать и делать правильные выводы.

В завершении затягиваются передачи, броски. Здесь нельзя играть медленно, должно быть быстрое завершение. Как в первом голе, Шипачёв — вот такое завершение должно быть: без обработки, не думая, в касание. Пока мы так не всегда можем. Это "Ак Барс", с ними надо реализовывать те моменты, которые создаёшь», — цитирует Тамбиева пресс-служба КХЛ.

«Ак Барс» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ — 24 очка. «Адмирал» находится на 11-й строчке — 12 очков.

«Ак Барс» 12 октября встретится на выезде с «Амуром», а «Адмирал» 14 октября сыграет с «Ладой».