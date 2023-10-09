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    Кудашов: Завершение не позволило нам победить более убедительно

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Северсталь
    Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу в матче с «Северсталью» (1:0 ОТ).

    Алексей Кудашов
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    Алексей Кудашов

    «Я буду говорить о своей команде, потому что задачей перед игрой ставили, помимо того, чтоб выиграть, — вернуться к нормальному содержанию игры, тому, которое у нас было до прошедших двух игр. Поэтому уделяли внимание и обороне, и атаке. Я считаю, что в обороне сыграли довольно надёжно — и соперник совсем мало бросил по воротам, и моментов единицы создал. Ну и в атаке мы создали большое количество моментов, но, естественно, над завершением будем продолжать работать. А так получилась нормальная и целостная игра, но завершение не позволило нам победить более убедительно.

    Как решить проблемы с завершением? Знаете, и в игре с "Локомотивом", и в игре с "Торпедо" мы создавали достаточно, но тут такой психологический момент, когда ты раз не можешь забить, второй — не можешь… Только через тренировки и через заброшенные шайбы во время игр. Надо поработать, потерпеть, а иногда расслабиться и сыграть нестандартно. Подбором упражнений на тренировках пытаемся это исправить.

    В третьем периоде боялись потерять одно очко? В подсознании, когда игра приближается к концу и счёт равный, то всё равно у любого игрока в голове сидит, кто совершит ошибку. Мы такой задачи не ставили. От начала и до конца матча мы собирались играть в свою игру, об этом говорили и на установке. Но в подсознании у игроков сидело, чтобы лишний раз не обрезаться, а чтобы совершать действия в атаке, нужно рисковать.

    Дуэль вратарей? Коновалову огромное уважение, сыграть "на ноль" в современном хоккее, когда залетает по 10 шайб, очень сложно. Большое количество бросков, идёт атакующий хоккей. Но тем не менее и вся команда ему здорово помогла, все сыграли ответственно.

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    • Рашевский не сыграл в день рождения? Гуляет по городу . Да нет, на самом деле появилась такая возможность, и О’Делл сегодня не играл, дать отдохнуть этой двойке, чтобы вздохнули немного», — цитирует Кудашова «Чемпионат».

    «Динамо» с 22 очками идет на третьем месте Западной конференции КХЛ. «Северсталь» (16 очков) занимает шестую строчку на «Западе».

    Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» в Астане сыграет с «Барысом». «Северсталь» примет «Торпедо». Оба матча состоятся 11 октября.

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