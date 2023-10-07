«Авангард» — «Трактор»: счет матча 1:4, обзор голов

«Трактор» Фото: globallookpress.com
В составе челябинской команда шайбы забросили Чарльз Робинсон, Максим Шабанов, Сергей Калинин и Егор Попов в пустые ворота.
Единственный гол у «Авангарда» записал на свой счет Михаил Гуляев.
КХЛ. Регулярный чемпионат.
«Авангард» — «Трактор» 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)
Голы: Робинсон — 1 (Яруллин), 19:10 — 0:1. Шабанов — 3 (Тертышный, Телегин), 24:17 — 0:2. Калинин — 2 (Щучинов, Карпухин), 25:28 — 0:3. Гуляев — 1 (Ткачев, Буше), 26:18 — 1:3. Попов — 2 (ПВ.), 58:42 — 1:4Вратари: Демченко 00:00 — 25:28 (Проскуряков 25:28 — 60:00) — МыльниковБроски: 23 (9+6+8) — 30 (10+10+10)Штраф: 8 — 4
После этого матча «Трактор» занимает 5-е место в таблице Востока (18 очков). «Авангард» — на 7-й позиции (16).