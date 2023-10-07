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    Ларионов: надо не растерять тот позитив и тот настрой, который мы сегодня показали

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    Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал разгромную победу над московским «Динамо» (7:1).

    Игорь Ларионов
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    Игорь Ларионов

    «Хочу поздравить наших ребят, нашу команду, всех болельщиков с хорошей игрой и хорошей победой. Хочу пожелать сопернику восстановиться и выиграть в следующей встрече. Вот такое моё вступление.

    В третьем периоде не хотели унижать соперника согласно нашей концепции? Вы понимаете, такие игры бывают нечасто, тем более в такой магнитуде, как сегодня, против "Динамо", когда команды находятся рядом в турнирной таблице. У нас третья игра за пять дней, и нам предстоит ещё пара матчей — в понедельник в Ярославле, в среду — в Череповце. В третьем периоде абсолютно не было экономрежима, но мы просто хотели избежать… По традиции НХЛ при таком счёте всегда бывает элемент травм — где-то расслабился, где-то недоиграл, где-то соперник начинает хамить. Поэтому попросили ребят продолжать играть в тот хоккей, в который мы играли, чтобы не было плохих привычек. Потому что, понятно, что при счёте 7:1 очень трудно вернуться в игру, но, с другой стороны, надо не растерять тот позитив и тот настрой, который мы сегодня показали.

    В прошлой игре берегли силы на матч с "Динамо"? Вы знаете, мы не смотрим через игру или через две игры. Мы стараемся акцентировать внимание на сопернике и на сегодняшнем матче, потому что это очень опасная история. На самом деле та игра была после двух поражений, и в такой ситуации в головах ребят начинается небольшое волнение, и нужно вернуться в позитивный тонус и в ту игру, которую мы хотим показать. Да, матч был не самым зрелищным, и это при том, что мы победили. Но количество брака было очень большое. Но это часть роста команды и часть выхода из той ситуации, в которой мы оказались. Причём поражения и от "Сочи", и от Омска были не совсем по игре, но спорт — такая штука, где ты всё выиграть не можешь. Но, спотыкаясь на какой-то кочке, ты должен очень быстро забыть такие моменты и начинать выстраивать игру, которая присуща нашей команде.

    Рад, что сегодня ребята вышли заряженными, понимая, что пришёл полный стадион в субботу. Большое количество болельщиков с обеих сторон, наверняка было большое количество телезрителей. Поэтому в этом плане я сказал, что они подарили хороший вечер нашим болельщикам», — цитирует Ларионова «Чемпионат».

    «Торпедо» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, набрав 23 очка. «Динамо» идет на 4-й строчке.

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