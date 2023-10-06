ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мурат Гассиев и Отто ВаллинПроигрыш Гассиева от Валлина стал сенсацией. Теперь карьера Мурата под угрозой
  • 18:07
    • Сафиуллин разгромил Зверева во втором круге турнира в Шанхае
  • 17:46
    • Головин — лучший игрок «Монако» в сентябре
  • 16:38
    • Рыбакина обыграла Соболенко в четвертьфинале турнира в Пекине
  • 13:28
    • Самсонова победила Остапенко и вышла в полуфинал турнира в Пекине
    Все новости спорта

    Тамбиев: Первый раз в сезоне выиграли две игры подряд. Надеюсь, это придаст ребятам уверенности

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Адмирал Амур
    Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев подвел итог матча против «Амура» (3:2).

    Леонид Тамбиев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Леонид Тамбиев

    «Упорный матч, как и первый. "Лада" — организованная команда, не просто так у них столько игр с набранными очками. Мы рады, что оба раза здесь смогли их обыграть. Даже при счете 2:2 дотерпели, заработали большинство и реализовали его.

    Первый раз в сезоне мы выиграли две игры подряд. Надеюсь, это придаст ребятам уверенности и рабочую атмосферу. Молодцы ребята, сплачиваются. Любая победа даёт уверенность команде. Ребята начинают улыбаться в раздевалке.

    Вроде прошло всего тринадцать игр, а у "Адмирала" столько непростых моментов уже было. Команда — это живой механизм, нельзя её лишний раз трогать. Молодцы, что ребята в этой ситуации еще больше сплотились. . Сегодня поулыбаемся, а через день следующий серьёзный соперник. Будем готовиться», — приводит слова Тамбиева пресс-служба КХЛ.

    «Лада» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ — 20 очков. «Адмирал» находится на девятой строчке — 12 очков.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Чемпионы продолжат кошмар Ротенберга?
  • ЦСКА — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Гладбахцы прервут негативную серию с «Майнцем»
  • «Боруссия» М — «Майнц». Прогноз и ставки
  • 2.24
    •
  • «Атлетик» вернется на победный путь
  • «Атлетик» — «Альмерия». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.49
  • Экспресс дня 6 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Боруссия М — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Атлетик — Альмерия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Краснодар — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ювентус — Торино
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Реал — Осасуна
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •  2.49
  • Прогноз на матч Реймс — Монако
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Бернли — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие