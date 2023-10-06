Тамбиев: Первый раз в сезоне выиграли две игры подряд. Надеюсь, это придаст ребятам уверенности

Главный тренерподвел итог матча против(3:2).

«Упорный матч, как и первый. "Лада" — организованная команда, не просто так у них столько игр с набранными очками. Мы рады, что оба раза здесь смогли их обыграть. Даже при счете 2:2 дотерпели, заработали большинство и реализовали его.

Первый раз в сезоне мы выиграли две игры подряд. Надеюсь, это придаст ребятам уверенности и рабочую атмосферу. Молодцы ребята, сплачиваются. Любая победа даёт уверенность команде. Ребята начинают улыбаться в раздевалке.

Вроде прошло всего тринадцать игр, а у "Адмирала" столько непростых моментов уже было. Команда — это живой механизм, нельзя её лишний раз трогать. Молодцы, что ребята в этой ситуации еще больше сплотились. . Сегодня поулыбаемся, а через день следующий серьёзный соперник. Будем готовиться», — приводит слова Тамбиева пресс-служба КХЛ.

«Лада» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ — 20 очков. «Адмирал» находится на девятой строчке — 12 очков.