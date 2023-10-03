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    «Габаритный защитник с хорошим броском». Чижов — о подписании Мелоша в «Салават»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Трансферы
    Спортивный директор «Салавата Юлаева» Николя Мелош прокомментировал подписание контракта с канадским защитником Николя Мелошем.

    «Салават Юлаев»
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    «Салават Юлаев»

    «Мы не торопились с выбором иностранного защитника, понимая, что "Салавату Юлаеву" нужен опытный и мастеровитый хоккеист.

    Мелош — габаритный защитник с хорошим броском, с опытом игры в НХЛ. Надеемся, он усилит нашу команду в большинстве, добавит нам мощности и силовой игры в обороне», — приводит слова Чижова официальный сайт «Салавата».

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    • Напомним, что Мелош был выбран «Сан-Хосе» под общим 40-м номеров на драфте НХЛ во 2-м раунде. В прошлом сезоне защитник сыграл 64 матча за «Калгари Рэнглерс» в АХЛ и набрал 21 (4+17) очко.

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