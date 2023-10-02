Источник: Главный тренер «Торпедо» Ларионов получает 17 млн. рублей в год

Главный тренерполучает 17 млн. рублей в год. Об этом сообщает СЭ.

«Зарплата Игоря Ларионова в Торпедо — 17 миллионов. Это позорище для клуба. Тренер, который делает результат, который делает зрелище получает меньше первогодок без результата. Губернатор, Максим Гафуров — не позорьтесь», — заявил журналист СЭ Алексей Шевченко в своем телеграм-канале.

Напомним, что Ларионов возглавил «Торпедо» летом 2022 года и в прошлом сезоне смог дойти с командой до 2-го раунда плей-офф КХЛ, в котором уступил СКА (0:4 в серии).

В нынешнем сезоне нижегородцы возглавляют турнирную таблицу Запада с 19-ю очками в активе.