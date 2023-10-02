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    «Лада» выиграла у «Салавата Юлаева» и поднялась на второе место

    «Лада» — «Салават Юлаев»: счет матча 3:2, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Лада Салават Юлаев
    «Лада» дома одолела «Салават Юлаев» в матче чемпионата КХЛ — 3:2.

    ХК «Лада»
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    ХК «Лада»

    У победителей голы забили Трой Джозеф, Скотт Космачук и Андрей Алтыбармакян. В составе гостей отличились Александр Шаров и Александр Хмелевский.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Лада» (Тольятти) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)
    Голы: Шаров — 3 (бол., В. Лещенко), 33:25 — 0:1. Джозефс — 9 (бол., Росандич), 35:12 — 1:1. Космачук — 4 (бол., Джозефс, Росандич), 41:08 — 2:1. Хмелевский — 5, 44:20 — 2:2. Алтыбармакян — 2 (Романов), 53:17 — 3:2Вратари: Трушков — СамоновШтраф: 8 — 12Броски: 32 (13+8+11) — 29 (9+11+9)

    «Лада» поднялась на 2-е место турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 19 очков.

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    У «Салавата Юлаева» 12 баллов и 8-я строчка.

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