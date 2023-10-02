«Лада» — «Салават Юлаев»: счет матча 3:2, обзор голов

ХК «Лада» Фото: globallookpress.com
У победителей голы забили Трой Джозеф, Скотт Космачук и Андрей Алтыбармакян. В составе гостей отличились Александр Шаров и Александр Хмелевский.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Лада» (Тольятти) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)
Голы: Шаров — 3 (бол., В. Лещенко), 33:25 — 0:1. Джозефс — 9 (бол., Росандич), 35:12 — 1:1. Космачук — 4 (бол., Джозефс, Росандич), 41:08 — 2:1. Хмелевский — 5, 44:20 — 2:2. Алтыбармакян — 2 (Романов), 53:17 — 3:2Вратари: Трушков — СамоновШтраф: 8 — 12Броски: 32 (13+8+11) — 29 (9+11+9)
«Лада» поднялась на 2-е место турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 19 очков.
У «Салавата Юлаева» 12 баллов и 8-я строчка.