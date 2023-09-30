«Барыс» — «Сибирь»: счет матча 1:2, обзор голов

одержала победу над(2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе «Сибири» шайбы забросили Илья Морозов и Николай Прохоркин, а единственный гол «Барыса» записал на свой счет Рудольф Червены.

КХЛ. Регулярный чемпионат. «Барыс» — «Сибирь» 1:2 (0:1, 0:1, 1:0). Голы: Морозов — 2 (Ахияров, Бутузов), 00:49 — 0:1. Прохоркин — 4, 39:17 — 0:2. Червены — 1 (бол. Скленичка), 58:20 — 1:2Вратари: Шутов — КрасоткинБроски: 38 (14+10+14) — 24 (5+13+6)Штраф: 8 — 12

После этого матча «Сибирь» занимает 5-е место в таблице Востока с 15-ю очками в активе. «Барыс» — на 10-й позиции (10).