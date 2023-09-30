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    «Сибирь» в гостях обыграла «Барыс»

    «Барыс» — «Сибирь»: счет матча 1:2, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Барыс Сибирь
    «Сибирь» одержала победу над «Барысом» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Сибирь»
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    «Сибирь»

    В составе «Сибири» шайбы забросили Илья Морозов и Николай Прохоркин, а единственный гол «Барыса» записал на свой счет Рудольф Червены.

    КХЛ. Регулярный чемпионат.
    «Барыс» — «Сибирь» 1:2 (0:1, 0:1, 1:0).
    Голы: Морозов — 2 (Ахияров, Бутузов), 00:49 — 0:1. Прохоркин — 4, 39:17 — 0:2. Червены — 1 (бол. Скленичка), 58:20 — 1:2Вратари: Шутов — КрасоткинБроски: 38 (14+10+14) — 24 (5+13+6)Штраф: 8 — 12

    После этого матча «Сибирь» занимает 5-е место в таблице Востока с 15-ю очками в активе. «Барыс» — на 10-й позиции (10).

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